Polícia resgata aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro no Guará - (crédito: PMDF)

Quatro aves silvestres que eram mantidas ilegalmente em cativeiro em uma residência localizada na QE 10, Conjunto R, no Guará I, foram resgatadas na tarde desta segunda-feira (17/2). A operação foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

Por volta das 15h, a equipe policial encontrou uma gaiola com um trinca-ferro, na residência de um homem de 56 anos, que admitiu não possuir autorização para a criação da ave.

Durante a abordagem, o morador permitiu a entrada da equipe, que localizou mais três aves: dois papa-capins (um macho e uma fêmea) e um curió, que possuía uma anilha de identificação. O homem afirmou que a documentação do curió estava vencida e em posse de outra pessoa, mas não apresentou nenhuma autorização válida para a criação das aves. Ele também relatou já ter sido alvo de uma ação semelhante, anteriormente, quando outras aves foram apreendidas pelos policiais.

Diante da irregularidade, os militares informaram ao responsável sobre a infração ambiental prevista no artigo 29 da Lei nº 9.605/98, que trata da captura, manutenção e comércio ilegal de animais silvestres. No local, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), aceito pelo autor, e todas as aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA), onde receberão os cuidados necessários antes de serem reintroduzidas à natureza.