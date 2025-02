Bolsa Família auxiliará 171 mil famílias em fevereiro no DF

O Bolsa Família atenderá 171 mil famílias no Distrito Federal neste mês de fevereiro, com um investimento federal que ultrapassa R$ 116 milhões. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o benefício médio pago aos contemplados na capital é de R$ 676,89.

O cronograma de repasses começa nesta segunda-feira (17/2) e segue até o dia 28 de fevereiro, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). Confira:

Cronograma de pagamentos do programa Bolsa Família em fevereiro de 2025 (foto: Divulgação / Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República)

Entre os beneficiários, 87.097 crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância, um adicional de R$ 150 por integrante dessa faixa etária, totalizando um investimento de R$ 12 milhões. O programa prevê um valor extra de R$ 50 para mais de 144 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 7.418 gestantes e 2.795 nutrizes (mulheres que amamentam), somando R$ 6,9 milhões em repasses.

No grupo prioritário do programa no DF, estão 5.255 famílias em situação de rua, 325 famílias indígenas, 188 famílias quilombolas, 422 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 742 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão e 7.080 famílias de catadores de material reciclável. No total, mais de 14 mil famílias pertencem a esses grupos vulneráveis.

Auxílio Gás e cenário nacional

O governo federal também realiza, neste mês, o pagamento do Auxílio Gás, no valor de R$ 106, para famílias em situação de vulnerabilidade. No Distrito Federal, o benefício segue o mesmo cronograma do Bolsa Família.

Em todo o Brasil, o programa atende 20,56 milhões de famílias, com um investimento de R$ 13,8 bilhões. O valor médio do benefício neste mês é de R$ 671,81. Entre os contemplados, 83,52% dos responsáveis familiares são mulheres, o que representa 17,17 milhões de beneficiárias.

A Bahia lidera o ranking de estados com maior número de beneficiados (2,47 milhões de famílias), seguida por São Paulo (2,46 milhões) e Rio de Janeiro (1,58 milhão). O Nordeste concentra o maior número de contemplados (9,4 milhões de famílias), enquanto o Centro-Oeste totaliza 1,1 milhão de beneficiários.