Violência doméstica: polícia atende três casos em um único dia no Gama

Nessa segunda-feira (17/2), a Polícia Militar do Distrito Federal registrou três ocorrências de violência doméstica no Gama. No caso mais recente, um homem, 39 anos, foi preso pela segunda vez em menos de dois dias por ameaçar e a própria mãe.

Após ser detido no último sábado (15), pela Lei Maria da Penha, por ameaçar a mãe e irmã, ele passou por audiência de custódia na segunda (17/2) e voltou à residência da família, armado com três facas, para, novamente, ameaçar sua genitora.

Chegando ao local da ocorrência, o 9º Batalhão da PM, responsável pela prisão, constatou que se tratava de um descumprimento de medida protetiva. O suspeito, segundo a corporação, tem duas passagens por violência doméstica, perturbação da tranquilidade, roubo de veículo e roubo com restrição da liberdade.

As facas foram apreendidas e o autor foi detido e encaminhado até à 20ª Delegacia de Polícia, no Gama.

Violência contra a mulher

Também nessa segunda, a PMDF foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica no Setor Central do Gama. Em um apartamento, a vítima, 21, relatou aos militares que estava dormindo quando foi acordada pelo ex-companheiro, que a enforcava e passou a agredi-la.

Em depoimento, a mulher detalhou que teve a cabeça jogada contra a parede, foi xingada e ameaçada de morte. Ela, que tem uma filha de cinco meses com o autor, apresentava lesões no pescoço, na parte interna do lábio inferior, no joelho e na coxa.

Cerca de uma hora e meia depois, por volta das 7h30, outra ocorrência de violência doméstica mobilizou a PMDF na Quadra 11 do Setor Sul. A vítima, 32, relatou que estava bebendo com o companheiro na noite anterior. Por volta das 2h da manhã, ele saiu da residência e retornou duas horas depois, quando ela já estava dormindo. Ao acordar, foi surpreendida com puxões de cabelo e tentativa de estrangulamento.

O agressor, de 24 anos, tem passagens por porte e uso de entorpecentes, também quebrou o celular da vítima, arremessou o sofá pela janela, destruiu a televisão e danificou outros móveis da casa, sem motivo aparente. Temendo pela própria segurança, a vítima se refugiou na residência de uma vizinha, que acionou a polícia.

Ambos os agressores foram conduzidos à 20ª DP.



Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF)

WhatsApp: (61) 98626-1197

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: atende todo o DF, exceto Ceilândia

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

Deam 2: atende Ceilândia

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438