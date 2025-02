Terça-feira será de sol e temperaturas de até 33 ºC; saiba quando chove

Bom dia, brasiliense! Nesta terça-feira (18/2), o Distrito Federal amanheceu bastante ensolarado e sem nebulosidade. Com elevação gradativa das temperaturas, a máxima pode chegar até chegar a 33 °C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuvas. Haja fôlego!

Os próximos dias serão de poucas mudanças, então, a indicação é se proteger desse braseiro com protetor solar e caprichar na hidratação. Porém, no entanto, todavia, as precipitações podem retornar a partir de sexta (21), despedindo-se somente em março. Então, não caia no conto do vigário saindo de casa sem guarda-chuva.