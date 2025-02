Pesquisa revela os fetiches mais procurados pelos brasilienses

A região do Lago Norte lidera o ranking, com 60% das buscas vindas de lá - (crédito: Alejandra Quiroz/Unsplash)

O voyeurismo — prática sexual na qual um indivíduo obtém prazer observando pessoas fazendo sexo — foi o fetiche mais procurado pelos brasilienses em 2024. Segundo dados do site de swing — troca de casais — e conteúdo adulto Sexlog, 46% dos moradores de Brasília procuraram pelo termo.

Além disso, 44,7% pesquisaram pela categoria orgia. A tag cuckold (excitação ao ser traído pelo companheiro[a]) esteve presente nas buscas de 39,9% dos cidadãos. Por último, dupla penetração foi objeto de fetiche de 37,7% dos usuários.

A região do Lago Norte lidera o ranking, com 60% das buscas vindas de lá, seguida por Sobradinho (21%), Planaltina (19%) e Águas Claras (15%). “A tecnologia tem permitido que pessoas de diferentes localidades explorem seus desejos com mais facilidade”, explica Mayumi Sato, CMO do Sexlog.

“A procura por novas experiências sexuais e a quebra de tabus estão cada vez mais evidentes no Centro-Oeste. A região, que já era reconhecida pelo agronegócio, agora também se destaca pela diversidade e liberdade na sexualidade”, afirma Mayumi.

O Centro-Oeste tem se destacado em números de usuários no site. Em 2024, a região registrou um aumento de 12,1% em novos cadastros, totalizando mais de 420 mil novos “swingueiros”.