Secretaria de Educação diz que alunos que espancaram professor não serão expulsos

Segundo o ex-professor, os alunos só cessaram as agressões quando o motorista de um ônibus desceu do veículo para ajudar a vítima - (crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal afirmou que os alunos do CED Vale do Amanhecer que espancaram um professor deficiente visual nesta terça-feira (18/2) não serão expulsos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

"Nenhum estudante nosso nunca será expulso de uma escola", afirmou a assessoria do órgão quando questionada sobre a expulsão dos estudantes.

A Secretaria emitiu nota sobre o caso, ressaltando que está ciente do ocorrido e que a direção da unidade tomou as providências necessárias, acionando imediatamente os responsáveis pelos alunos para que as medidas cabíveis sejam adotadas.

Confira o texto na íntegra:

"A Secretaria de Educação, por meio da Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, informa que um professor do Centro Educacional Vale do Amanhecer foi agredido por estudantes na tarde desta terça-feira (18), nas proximidades da escola. A situação ocorreu após o docente solicitar que um aluno entregasse o celular durante a aula. Diante da recusa, a equipe gestora foi acionada e recolheu o aparelho, que foi devolvido ao término da aula. Ao sair da escola, o professor foi seguido até a parada de ônibus, onde sofreu agressões por parte de alguns estudantes. A direção da unidade tomou as providências necessárias, acionando imediatamente os responsáveis pelos alunos para que as medidas cabíveis sejam adotadas. O professor registrou ocorrência junto às autoridades competentes e está recebendo o suporte da escola e também da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação repudia qualquer ato de violência e reforça seu compromisso em garantir um ambiente escolar seguro e respeitoso."

Entenda o caso

Um ex-professor do Centro de Ensino Vale do Amanhecer, na região do Condomínio Mansões do Amanhecer, denunciou, na tarde desta terça-feira (18/2), que um professor da escola, deficiente visual, teria sido espancado por três alunos.

"Ele pediu para alunos guardarem celulares, e acabou chamando a direção, que brigou com eles. Os estudantes não gostaram disso e, depois da aula, na parada de ônibus, três deles bateram muito no professor", contou o docente. Segundo ele, os adolescentes só pararam as agressões quando o motorista de um ônibus desceu do veículo para ajudar a vítima.

A Redação tenta contato com os envolvidos.

Aguarde mais informações