Ingresso para o Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, passa a custar R$ 50

Os ingressos para visitar o Vale da Lua, um dos principais pontos turísticos da Chapada dos Veadeiros, passarão a custar R$ 50 a partir de 28 de fevereiro. O aumento de R$ 10 na taxa foi anunciado pela administração do local no Instagram.

Moradores da Chapada, com comprovante de endereço em seu nome ou título de eleitor, e idosos têm desconto de 50% no valor do ingresso. Crianças de até 7 anos podem entrar de graça. O Vale da Lua é aberto todos os dias, das 8h15 às 16h, e fica a 35km de Alto Paraíso, no sentido São Jorge, seguindo 4km em estrada de terra.

O local recebe esse nome devido à sua formação rochosa, semelhante à superfície lunar, com crateras circulares e lisas. Um de seus principais atrativos são as piscinas naturais, que integram cavernas com pequenas cascatas.