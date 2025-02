Aberto credenciamento para ambulantes que queiram trabalhar no carnaval

Está aberto o credenciamento para ambulantes que desejarem trabalhar no carnaval de Brasília. A informação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na manhã desta quarta-feira (19/2). Há duas oportunidades de trabalho, para o bloco Suvado da Asa e para o Carnaval do Mané.

Interessados devem fazer a inscrição nesta quarta-feira (19/2), das 9h às 17h, na sede do Instituto Brasília Ambiental, localizada no SEPN Quadra 511, Edifício Bittar, na Via W3 da Asa Norte. No momento do credenciamento, os participantes devem apresentar original e cópia de documento pessoal com foto, comprovante de endereço em seu nome ou declaração de residência.

A Secretaria-Executiva das Cidades (Secid) vai credenciar 30 ambulantes na modalidade barraca para trabalharem no bloco Suvaco da Asa, que desfilará no sábado (22/2). O início da festa está previsto para as 16h e o término, para as 23h, no Setor de Divulgação Cultura Ibero-Americano.

Para o Carnaval do Mané, serão selecionados 60 ambulantes, também na modalidade barraca, que vão ocupar o estacionamento próximo ao Planetário. O evento será nos dias 23 e 28 deste mês, além de 2 e 3 de março, com início às 16h e término às 4h.

Resultados

Os resultados do chamamento serão divulgados na quinta-feira (20/2), no site da Secretaria de Governo (Segov). Já a distribuição das licenças eventuais ocorrerá na sexta (21/2), de 9h às 17h, no Anexo do Buriti, sala 911. A entrega será feita pessoalmente ao participante vencedor, não podendo ser entregue a terceiros.

Vale lembrar que a metragem das barracas é de 4 m x 5 m e o pagamento será feito por meio de DAR (Documento de Arrecadação) eletrônico da Secretaria de Economia (Seec-DF). Do total das vagas, será reservado 5% para atender pessoas com deficiência, mediante apresentação da carteirinha de PCD.

A Secid adverte que os ambulantes que operam sem licença ou em desacordo com as normas previstas no edital podem sofrer penalidades, como apreensão de mercadorias e remoção do local de venda, em caso de ocupação ilegal de um espaço público, além de ficarem impedidos de participar dos próximos três chamamentos. Sendo reincidente, a pessoa perderá o direito de participar de eventos.

Com informações da Secretaria de Governo (Segov-DF).