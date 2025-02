Preso homem que apontou arma para dono de hamburgueria após desentendimento

Um homem, de 28 anos, foi preso nesta quarta-feira (19/2) por posse ilegal de munição de uso restrito e de uso permitido. O autor estava sendo investigado pela 15ª Delegacia de Polícia, de Ceilândia, após acusação de ter ameaçado dono de hamburgueria com arma de fogo em uma operação denominada Vaka. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem era CAC.

O autor era investigado desde agosto de 2024, quando foi a uma hamburgueria na Ceilândia para que a mulher usasse o banheiro e, por acreditar que alguém havia mexido com a mulher dele, voltou ao local e discutiu com o proprietário do estabelecimento. O dono da hamburgueria respondeu que ninguém havia conversado com a mulher, e que ela nem deveria ter usado o banheiro, uma vez que os toaletes são para uso exclusivo dos clientes.

Após iniciar a confusão, o autor deixou o local dizendo que “Ceilândia é pequena”. Cerca de 30 minutos após o desentendimento, o homem retornou ao local em um carro escuro e armado com uma pistola, Ele foi filmado apontando a arma para o estabelecimento. Veja vídeo do momento abaixo:

Na busca realizada na casa do investigado, foram localizadas munições de uso restrito e de uso permitido, carregadores de arma de fogo, um rotolight, duas pequenas porções de cocaína e uma arma branca do tipo besta, além de duas caixas de arma de fogo.

Indagado sobre suas armas de fogo, o autor disse que uma delas havia sido roubada em 2022 e a outra havia sido furtada de sua residência no ano passado (2024), um mês após a ameaça hora investigada. O autor ainda confessou que as porções de drogas encontradas em sua casa seriam para seu consumo pessoal.

Em razão das munições e porções de drogas encontradas, o autor foi preso em flagrante pela prática dos crimes de posse ilegal de munição de uso restrito e posse ilegal de munição de uso permitido, em concurso formal de crimes, e pelo crime de porte ilegal de drogas para consumo pessoal.

Após a lavratura de sua prisão em flagrante, foi o autor conduzido à carceragem da DCCP. Caso condenado sua pena pode chegar a nove anos de prisão.