Ibaneis pede audiência de urgência com Lula para tratar do reajuste para forças de segurança

O governador Ibaneis Rocha (MDB) acaba de encaminhar (19/2) ao presidente Lula um ofício em que solicita audiência para tratar do aumento salarial das forças de segurança do DF. O governador estará acompanhado do chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, e dos secretários de Economia, Ney Ferraz, e da Segurança, Sandro Avelar. No documento, o governador Ibaneis enfatiza que tal reunião é em caráter de urgência.

No documento o governador Ibaneis Rocha pede urgência para encontrar o presidente Lula para tratar do reajuste salarial às forças de segurança (foto: Material cedido ao Correio )

Na segunda-feira (17/2), na presença de centenas de policiais civis, militares e bombeiros, Ibaneis assinou o pedido de reajuste das corporações e anunciou que encaminharia o documento no mesmo dia para o Palácio do Planalto. Caso a solicitação do chefe do Executivo local seja aceita, o Planalto envia uma Medida Provisória para ser votada pelo Congresso Nacional. Vencida esta etapa, a MP volta ao Planalto para a sanção do presidente Lula.

A medida prevê um impacto de R$ 2,3 bilhões na economia local. A proposta do governo é que o aumento seja incorporado em duas parcelas, inicialmente em 2025 e a segunda em 2026. “É um valor alto, mas que será absorvido tanto pelo que já temos no Fundo Constitucional, quanto no que teremos com projeções para o ano que vem”, disse Ibaneis ao Correio na segunda-feira (17/2). Ibaneis também reforçou que o momento era de "afastar a ideiologia".