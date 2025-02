Calorão dos últimos dias se mantém até o fim de semana no DF

As altas temperaturas devem persistir no Distrito Federal até domingo. De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem ficar em 31ºC, enquanto a mínima permanece em torno dos 18ºC. O cenário piora, uma vez que a umidade relativa do ar prevista pode alcançar os 25%, tornando a sensação de clima seco ainda mais intensa. Nesta quinta-feira (20/2), nas primeiras horas do dia, a umidade relativa do ar deve ficar em 85%, mas a mínima deve despencar nos períodos mais quentes.

Apesar da sensação incômoda de calor extremo, os primeiros meses deste ano estão, na verdade, mais amenos que o mesmo período de 2024. Conforme dados do Inmet, janeiro de 2025, por exemplo, teve médias de temperatura de 27,4°C, um leve recuo em relação aos 27,8°C registrados no ano passado.

De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, a sensação térmica elevada se deve a um conjunto de fatores típicos do verão, incluindo pouca nebulosidade e intensa radiação solar. "Temos muita radiação chegando à superfície terrestre, que vai aquecendo o ar. Além disso, um sistema de alta pressão está atuando, funcionando como uma tampa que comprime o ar e impede a formação de nuvens, elevando ainda mais a temperatura", explica.

Proteção e alívio

Andressa Nascimento, 22 anos, mora na Asa Norte e caminha no Parque da Cidade no fim da tarde. Ela revela suas técnicas para se proteger e se aliviar do clima quente. "Passo bastante protetor solar, tomo muita água, uso roupas mais folgadas e curtas, prendo o cabelo e venho praticar atividade física. Quando chego em casa, ainda faço uma vitamina com frutas congeladas para me refrescar. Um açaí também cai bem. Ultimamente, fico indisposta no final da tarde por causa do calor, mas sempre venho caminhar", enfatiza.

O ciclista Rubens Martins, 50, morador do Areal, faz trilhas pelo Distrito Federal e, no seu treino, sempre se refresca sob forte calor. "Faço trilha pelo Parque da Cidade, Riacho Fundo e Águas Claras. Nesse calor, eu sempre dou uma parada para ir na ducha. Nesses próximos dias, vou fazer trilha na cachoeira, com meus meninos, aproveito que estou lá e já entro na água", avisa.

Mesmo com o tempo mais aquecido no Distrito Federal nos últimos dias, o fenômeno não se enquadra como uma onda de calor. Bahia esclarece que, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), para caracterizar uma onda de calor, é necessário que a temperatura fique pelo menos 5°C acima da média climatológica da região por cinco dias consecutivos.

"Estamos com temperaturas acima da média em alguns dias, mas não estamos cumprindo o critério de dias. Por isso, não tem onda de calor. Além disso, para avaliarmos esse fenômeno é preciso observar uma área muito maior que o DF em si, a qual abarcaria até parte de Minas Gerais e Goiás", destaca.

Arthur de França, 28, trabalha perto do SIA e, quando sai de lá, vai direto ao Parque da Cidade realizar sua caminhada, mesmo com o clima quente. “Tento evitar os horários que o sol está mais forte. Dou preferência aos horários da manhã e da noite, mas, quando vou à tarde, sinto que desidrato mais rápido. Costumo tomar uma água de coco e um isotônico, são meus refrescos preferidos”, explica.









Cuidados

Sob sensação térmica elevada, a Defesa Civil recomenda: manter a atenção com a hidratação de recém-nascidos, crianças, idosos e doentes; evitar a exposição direta ao sol nos horários de maior calor (entre as 10 às 16h); usar roupas leves, arejadas e também utilizar umidificadores de ar ou toalhas molhadas; dar preferência a alimentos leves, de digestão mais rápida, ricos em água; e evitar consumo excesssivo do sal.

Para uma proteção maior do corpo, além do filtro solar, é recomendado o uso de roupas com fatores UV certificados. Esse material protege até 98% dos raios que atingem a pele, sendo indicado principalmente para crianças e idosos. Chapéus e bonés devem ser incluídos como parte da proteção.

Vale ressaltar que, com altas temperaturas, é inadequado deixar crianças ou animais no interior de veículos estacionados. Em situações de risco, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros (CBMDF) pelo telefone 193.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

Previsão do tempo para os próximos dias