Reajuste das polícias: discussão deve ser nos campos político e técnico, diz Ibaneis

Ibaneis Rocha aguarda resposta da do Governo Federal para audiência com Lula sobre reajuste das forças de segurança do DF - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) deu mais um passo para conseguir o reajuste das forças de segurança. Na manhã desta quarta-feira (19/2), enviou um ofício à Casa Civil pedindo uma audiência com Lula para discutir a proposta.

Perguntado sobre qual apelo faria ao presidente Lula neste momento, o governador Ibaneis Rocha resumiu assim: “Acho de bom tom que deixemos de lado a política e cuidemos de Brasília”. Ele entregou hoje, ao Planalto, um pedido de audiência com o presidente para tratar do reajuste das forças de segurança do DF.

Ibaneis também disse que o argumento de que o reajuste para as polícias do DF pressionaria o governo federal a fazer o mesmo pelas corporações de outras unidades da corporação não é novidade. “Sempre usam isso”. E que um jeito de contra-argumentar é “(discutir) no campo político e técnico”.

O reajuste para as três corporações —bombeiros, PM e Polícia Civil — vai ter um impacto de R$ 2,3 bilhões no orçamento. A proposta do governo é que o aumento seja incorporado em duas parcelas, inicialmente em 2025 e a segunda em 2026. “É um valor alto, mas que será absorvido tanto pelo que já temos no Fundo Constitucional, quanto no que teremos com projeções para o ano que vem”, disse Ibaneis ao Correio na segunda-feira (17/2). Ibaneis também reforçou que o momento era de "afastar a ideiologia".