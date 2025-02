Defensoria leva atendimento a homens em vulnerabilidade na Rodoviária

Ocorre nesta quarta-feira (19/2), das 9h às 16h, a primeira edição de 2025 da Quarta do Cidadão, voltada para homens em situação de vulnerabilidade social. A ação é realizada na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto e conta com serviços jurídicos, sociais e de saúde em parceria com diversas instituições.

A iniciativa visa garantir o acesso à Justiça e auxiliar no reconhecimento de direitos fundamentais, promovendo inclusão social e fortalecendo a cidadania. Entre os públicos atendidos, estão desempregados, homens com pendências em ações de cobrança e aqueles que desejam realizar exames de DNA para reconhecimento voluntário de paternidade.

Além da ação no terminal, a Defensoria disponibiliza uma Unidade Móvel de Atendimento Itinerante, onde serão realizadas sessões extrajudiciais de mediação e conciliação. O defensor público-geral, Celestino Chupel, destaca que o projeto visa ampliar o suporte a esse público. “Garantir que todos tenham acesso à Justiça, independentemente do gênero ou da situação socioeconômica, é essencial para a promoção da cidadania e dos direitos humanos”, afirmou.





Serviços oferecidos

Durante a iniciativa, o Sesc oferecerá consultas de enfermagem, testes rápidos e exames oftalmológicos na Van Saúde do Homem. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet-DF) disponibilizará vagas de emprego, emissão da Carteira de Trabalho Digital, orientação profissional e atendimento do programa de microcrédito Prospera.

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-DF) ainda prestará apoio a trabalhadores desempregados, enquanto a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), oferecerá serviços sociais.

A Polícia Civil do DF (PCDF) também participa, realizando a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), e o Detran-DF promove ações de conscientização e regularização de documentação. O Instituto Diabetes Brasil realiza testes de glicemia e fornece orientações sobre a doença. A Caixa Econômica Federal prestará serviços bancários, e a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) distribuirá água potável.