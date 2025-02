DF registra temperaturas altas, mas sem onda de calor

O Distrito Federal amanheceu com o céu aberto e poucas nuvens nesta quinta-feira (20/2). A temperatura mínima registrada foi de 16 °C, na estação de Águas Emendadas, em Planaltina, e a máxima prevista para o dia é de 32 °C. A capital tem enfrentado dias de calor intenso, no entanto, segue sem o risco de uma onda de calor, conforme explicou a meteorologista Camila Frez.

Segundo a especialista, a previsão é de tempo seco, sem chuvas para esta quinta (20/2) e também nos próximos dias. "Estamos enfrentando um cenário típico de verão, mas sem previsão de precipitações. Isso é comum para esta época e estação", disse Camila ao Correio.

A meteorologista também alertou para os cuidados necessários em dias de calor, principalmente durante o pico de temperaturas, entre 11h e 15h. "É fundamental que a população se mantenha bem hidratada e evite exposição ao sol durante os períodos mais quentes do dia", orientou.

Segundo Frez, o clima quente deve se manter até o final da semana, com a previsão de dias de sol e sem chuvas. "Até o fim de semana, as condições permanecem estáveis, com temperaturas altas e sem precipitações", concluiu Camila. Segundo a meteorologista, moradores do DF podem se programar para atividades ao ar livre, mas é importante tomar precauções contra os efeitos do calor.