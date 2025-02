PCDF intercepta R$1 milhão em drogas enviadas pelo CV para o carnaval no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Pré-Carnaval, com o objetivo de combater o tráfico de drogas sintéticas que abasteceriam festas durante o Carnaval na capital federal. A ação foi coordenada pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) e resultou na apreensão de aproximadamente R$ 1 milhão em entorpecentes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com as investigações, um casal viajou ao Rio de Janeiro para buscar drogas sintéticas e variedades de maconha gourmet. As drogas seriam vendidas em eventos de alto padrão no DF. A apreensão incluiu cerca de cinco mil comprimidos de ecstasy e um quilo de MDMA.

Leia também: Perseguição mobiliza forte aparato de PM e termina com captura de 3 ladrões

O suspeito detido é reincidente no tráfico de drogas e já havia sido preso anteriormente por vender entorpecentes em festas de luxo. Ainda segundo a polícia, as drogas eram fornecidas pela facção criminosa Comando Vermelho, do Rio.









O casal foi abordado na BR-040, na altura de Santa Maria, na madrugada desta quinta-feira (20/2). Além da interceptação do carregamento, policiais também realizaram diligências na residência dos investigados, localizada em Samambaia.

Leia também: Medo e revolta depois de uma agressão covarde por causa de celular em sala

A Operação Pré-Carnaval contou com o apoio de viaturas, drones e monitoramento em pontos estratégicos. Segundo a PCDF, novas ações estão previstas para impedir a entrada de drogas no Distrito Federal durante o período festivo.

A corporação reforçou a importância da colaboração da população e disponibilizou o número 197 para denúncias anônimas.