Perseguição com viaturas e helicóptero termina com menores detidos no Guará

Em uma noite de tensão e alta velocidade, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conseguiu recuperar um carro roubado durante uma corrida por aplicativo, indo de Riacho Fundo a Santa Maria. Durante o trajeto, três adolescentes anunciaram o assalto e fugiram com o veículo por diversas vias da capital, na noite de quarta-feira (19/2), por volta das 21h. Após uma perseguição intensa pelas ruas da capital, os suspeitos foram detidos no Guará.

A operação teve início assim que a informação do assalto foi repassada, e as equipes de patrulhamento se posicionaram nas principais vias da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). Minutos depois, policiais do 28º Batalhão avistaram o veículo roubado e deram ordem de parada. O motorista, no entanto, desobedeceu e iniciou uma fuga de alta velocidade, dando início a perseguição pelas ruas do Pistão Sul, em seguida na Estrada Parque Taguatinga (EPTG) até chegar ao Guará.

Com o apoio de viaturas e helicóptero, os policiais cercaram o veículo na QE 38, na Avenida Contorno, do Guará II. O condutor perdeu o controle e colidiu com outro carro, que estava parado no semáforo, o que permitiu a abordagem e prisão dos adolescentes, que estavam no veículo. Durante a perseguição, foram encontrados pertences da vítima, incluindo sua carteira e documentos.

O dono do carro compareceu ao local e relatou que os suspeitos pediram a corrida por aplicativo e, no caminho, anunciaram o assalto com uma faca, e o deixaram em uma rua deserta e fugindo com o automóvel. Após serem detidos, os jovens foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I), onde o crime foi registrado.