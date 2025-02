ANTT apoia parceria do DF com o Goiás para impedir aumento das passagens

ANTT apoia consórcio do DF com o Goiás para impedir aumento das passagens - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela (MDB), firmaram um acordo para a criação de um consórcio destinado a subsidiar as passagens de ônibus entre Brasília e os municípios do Entorno. A decisão foi tomada três dias após a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciar o aumento das tarifas dos coletivos que ligam a capital federal às cidades goianas. O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira (20/2), no Palácio do Buriti.

O termo recentemente firmado estabelece que os governos do DF e de Goiás arcarão com um subsídio para evitar que o reajuste tarifário afete os usuários do transporte público. A estimativa é que cada governo desembolse R$ 67 milhões por ano, garantindo que a tarifa média fique em torno de R$ 8.

O governador Ibaneis Rocha afirmou que deseja solucionar de forma definitiva a questão das tarifas do Entorno, que tem causado transtornos à população. “O alto custo das passagens dificulta a contratação de trabalhadores do Entorno por empresas do DF. Agora, precisamos construir os instrumentos jurídicos, definir a data da assinatura e garantir esse benefício à população”, declarou.

Em nota, a ANTT informou que apoia a iniciativa dos governos do DF e de Goiás para a criação do consórcio interfederativo. “A Agência reconhece a relevância social e econômica da medida, que busca garantir maior acessibilidade ao transporte público para milhares de passageiros que utilizam essas linhas diariamente.”

A ANTT destacou ainda a importância da formalização do consórcio para viabilizar a delegação da gestão do serviço aos entes locais. “Essa etapa permitirá a implementação do subsídio tarifário e, consequentemente, a redução efetiva dos preços das passagens, promovendo melhorias na qualidade e na sustentabilidade do transporte na região.”

Até a formalização completa do consórcio, no entanto, a atualização tarifária programada para 0h do próximo domingo (23/2) continuará válida, seguindo a metodologia da Resolução nº 2.130/2007. Essa norma estabelece reajustes anuais com base na variação dos custos operacionais e dos insumos utilizados na prestação do serviço.

Na última terça-feira (18/2), a ANTT autorizou um reajuste de 2,91% no valor das passagens de ônibus que fazem o trajeto entre Brasília e os municípios do Entorno. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Caso não haja alterações, o aumento entrará em vigor a partir deste domingo (23/2) para as tarifas das empresas autorizadas a operar o serviço. Atualmente, cerca de 175 mil passageiros utilizam diariamente as mais de 400 linhas que conectam o Entorno ao DF.





Como ficam os preços das passagens

PLANALTINA

- Antes: R$ 11,05

- Com reajuste: R$ 11,35





LUZIÂNIA

- Antes: variava entre R$ 10,35 e R$ 11,65

- Com reajuste: passa a variar entre R$ 10,70 e R$ 12,05 (trecho até Taguatinga)





NOVO GAMA

- Antes: R$ 11,70

- Com reajuste: R$ 12,05





ÁGUAS LINDAS

- Antes: R$ 10,85

- Com reajuste: R$ 11,15





SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

- Antes: R$ 10,20

- Com reajuste: R$ 10,45





VALPARAÍSO

- Antes: variava entre R$ 4,90 e R$ 8,85

- Com reajuste: passa a variar entre R$ 5,05 e R$ 9,15





CIDADE OCIDENTAL

- Antes: variava entre R$ 5,75 e R$ 9,75

- Com reajuste: passa a variar entre R$ 5,95 e R$ 10,00