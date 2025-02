GDF e governo de Goiás firmam consórcio para impedir aumento de passagens

Governos do Df e de Goiás formam consórcio para subsidiar tarifas de ônibus do Entorno - (crédito: Renato Alves/ Agência Brasília )

Três dias após a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) divulgar o aumento das passagens de ônibus do Entorno, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e o governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela (MDB), firmaram um acordo para a criação de um consórcio que subsidiará as tarifas de ônibus entre Brasília e o Entorno. A reunião ocorreu na manhã desta quinta-feira (20/2), no Palácio do Buriti, e contou com a presença de prefeitos e de lideranças de municípios goianos.

O termo estabelece que os governos do DF e de Goiás pagarão um subsídio para evitar que o aumento das tarifas impacte os usuários do transporte público. A estimativa é de que cada governo desembolse R$ 67 milhões por ano. A União não participará desse financiamento. Com o aporte, espera-se que a tarifa média fique em torno de R$ 8.

O governador Ibaneis Rocha afirmou que deseja solucionar de forma definitiva a questão das tarifas do Entorno, que tem causado transtornos à população. “O alto custo das passagens dificulta a contratação de trabalhadores do Entorno por empresas do DF. Agora, precisamos construir os instrumentos jurídicos, definir a data da assinatura e garantir esse benefício à população”, declarou.

Ainda segundo o chefe do Executivo local, após a decisão tomada na reunião, o pedido será encaminhado à ANTT para que o aumento seja suspenso até a efetivação do consórcio. “Solicitaremos a não aplicação imediata do reajuste até que tenhamos os instrumentos legais que permitam a alocação orçamentária para o pagamento do subsídio. Espero que isso ocorra o mais rápido possível”, afirmou.

O governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, ressaltou que, além das passagens, o consórcio também prevê investimentos em infraestrutura. “O objetivo é garantir novas frotas, construir novas plataformas e reformar terminais para oferecer um transporte de qualidade à população, que é fundamental para a economia de Brasília. Queremos operacionalizar essa medida o mais rápido possível”, adiantou. Ele também defendeu que o reajuste não seja implementado antes que todas as decisões operacionais sejam tomadas para minimizar impactos na vida dos usuários.

Tarifas

Na última terça-feira (18/2), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou um reajuste de 2,91% no valor das passagens de ônibus que fazem o trajeto entre Brasília e os municípios do Entorno do Distrito Federal, conforme decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU). Caso não haja alterações, o aumento entrará em vigor a partir do próximo domingo (23/2) para as tarifas das empresas autorizadas a operar esse serviço.

Atualmente, cerca de 175 mil passageiros utilizam diariamente as mais de 400 linhas que conectam o Entorno ao DF.