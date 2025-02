Sai Lucilene Florêncio e entra Juracy Cavalcante na Saúde

Lucilene Florêncio alegou cansaço ao pedir demissão do cargo de secretária de Saúde do DF - (crédito: Redes sociais)

Após quase três anos no cargo de secretária de Saúde, a ginecologista, obstetra e servidora pública de carreira Lucilene Florêncio pediu demissão. É a quinta troca de comando na pasta desde o início do primeiro governo Ibaneis, em 2019. Na manhã desta quinta-feira (20/2), ela se reuniu com o governador Ibaneis Rocha (MDB) no Palácio do Buriti e fez o pedido, alegando cansaço. O chefe do Executivo elogiou Lucilene, a quem chamou de amiga. No lugar da ex-secretária, assume a pasta o até então presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), Juracy Cavalcante Lacerda Júnior. Com a troca de comando, Ibaneis afirmou ao Correio que espera ganhar mais celeridade na resolução dos problemas da rede pública.

"Juracy é médico e gestor, vai imprimir um ritmo maior na solução dos gargalos da saúde", destacou o governador. À reportagem, Ibaneis elogiou a atuação de Lucilene. "Ela fez um trabalho dedicado à melhoria da saúde. Lucilene dedicou a vida à medicina e à saúde das pessoas", disse. Lucilene Florêncio retribuiu o gesto do governador. "Sigo à disposição, o caminho está aberto e agora é pavimentá-lo. Agradeço a toda equipe, a todos os meus pares, e quero dizer que foi muito bom. Uma experiência incrível, uma servidora com 32 anos de serviço que vê o cuidado do outro como uma alegria e oxigenação de vida", destacou ela, que é servidora da Secretaria de Saúde desde 1999.

A vice-governadora Celina Leão também comentou sobre a troca da chefia na Secretaria de Saúde. "A Lucilene é uma excelente técnica e uma pessoa que ajudou muito. Ela assumiu uma fila de cirurgias enorme, fez mais de 50 mil cirurgias no ano passado. O saldo do trabalho dela é muito positivo, trabalhou muito. É uma pessoa muito dedicada, mas realmente alegou que estava com alguns problemas pessoais, que precisava de descanso. A Secretaria de Saúde é muito demandada e a saúde em todos os lugares do Brasil é a área mais demandada, aqui no Distrito Federal não é diferente", detalhou.

Celina Leão reforçou que o trabalho será continuado pelo sucessor de Lucilene, Juracy Lacerda. "Ele está no Iges e tem essa afinidade com a rede pública. Nós esperamos que o trabalho tenha continuidade a tudo que já está sendo feito. Ele é o nome definitivo da pasta", afirmou a vice-governadora, durante a inauguração do módulo esportivo (Areninha), em Samambaia Norte.

A presidência do Iges ficará com o delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Cléber Monteiro Fernandes, que ocupava o cargo de vice-presidente do Iges. Até o fechamento desta reportagem, não havia sido definido quem ficaria no lugar de Cleber. Atualmente, o instituto administra o Hospital de Base (HBDF), o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e as 13 unidades de pronto atendimento (UPAs) do DF.

Reação

Os sindicatos dos Médicos e dos Enfermeiros se manifestaram sobre a troca de comando e declararam preocupação quanto à gestão a partir de agora. "Essa mudança reforça a política do GDF de avançar com a terceirização e privatização dos serviços de saúde, em prejuízo dos profissionais da área e da população que depende do SUS", disse o SindiMédico-DF, em nota. "Essa troca apenas escancara a estratégia do governo: sucatear o serviço público para justificar a entrega da saúde ao setor privado, o famoso 'precarizar para privatizar'", continuou a entidade.

Jorge Henrique, presidente do SindEnfermeiro-DF, destacou que a entidade recebeu com muita estranheza a escolha de Juracy Lacerda para comandar a Saúde no lugar de Lucilene. "O Iges foi denunciado, recentemente, pelo Ministério Público, por corrupção, pagamento de propina e favorecimento em licitações. Juracy não é um quadro efetivo, não é servidor da secretaria", alegou. "A gente avalia que essa nomeação tem o papel de ampliar as terceirizações em um momento de crise sanitária na saúde do DF", completou.

No início deste mês, por meio de decreto, o governador Ibaneis instituiu o Comitê Gestor da Saúde do DF, com o objetivo de planejar e coordenar políticas de urgência nas áreas de prevenção, promoção e assistência. A princípio, o comitê seria presidido pelo secretário de Economia, Ney Ferraz. No entanto, após críticas de diversas organizações e de questionamento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Ibaneis assinou um novo decreto vinculando o comitê à Secretaria de Saúde.

Com a nova determinação, ficou definido que o comitê será formado por três membros da Secretaria de Saúde, um da Secretaria de Economia, um da Casa Civil e um do Conselho de Saúde do Distrito Federal. No entanto, sindicatos e entidades de classe reagiram contra o comitê. "Na nossa avaliação, esse comitê teve papel de acelerar o processo de terceirização na saúde do Distrito Federal", disse o presidente do SindEnfermeiro-DF, Pedro Henrique.

Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, novo secretário de Saúde do DF

Natural do Piauí, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior é graduado em medicina pela Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac) e pós-graduado em gestão hospitalar e operacional pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e cursa um MBA em gestão de saúde pelo HCor.

Cursou liderança na saúde 4.0 com enfoque nos novos desafios do setor de daúde e possui treinamento de competências interpessoais pela Dale Carnegie Training. Foi diretor médico do Hospital Daher Lago Sul S/A entre 2022 e 2023, onde também atuou como médico socorrista e plantonista de pronto socorro. Desde abril de 2023, presidia o IgesDF.

Cleber Monteiro Fernandes, novo presidente do Iges-DF

Formado em direito pelo Centro Universitário UDF e pós-graduado em Polícia Judiciária pela Escola Superior da PCDF, Cleber Monteiro Fernandes é delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Cleber já foi diretor-geral da corporação; chefe de gabinete parlamentar na Câmara Legislativa do Distrito Federal; duas vezes subsecretário de Mobiliário Urbano e Apoio as Cidades da Secretaria de Governo do GDF; chefe de gabinete da Administração Regional de Ceilândia; Assessor Especial da Secretaria de Governo; Subsecretário de Patrimônio Imobiliário da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do GDF; Diretor Executivo do Fundo de Saúde da Secretaria de Saúde do DF; Diretor da vice-presidência do Instituto de Gestão Estratégica do DF.



O legado da ex-secretária

Terceira mulher a comandar a Secretaria de Saúde no Distrito Federal, Lucilene Florêncio assumiu a pasta em junho de 2022, ainda em um cenário de pandemia da covid-19, com a meta de aumentar a cobertura vacinal no DF. Diminuir a fila de cirurgias eletivas na rede pública do DF também foi uma promessa cumprida por ela durante a gestão à frente da secretaria. De 2022 a 2023, foi registrado um aumento de 3,9% nas cirurgias eletivas, quando esses procedimentos passaram de 126 mil para mais de 130 mil. Até novembro de 2024, o quantitativo chegava a 134 mil operações.

A ex-gestora estava no comando da pasta durante a maior epidemia de dengue registrada no DF, em 2024, e precisou gerir uma das maiores crises registradas na saúde pública da capital do país. Hospital de campanha e tendas de hidratação fizeram parte da estratégia do GDF para conter a epidemia. Também foi durante a gestão de Lucilene que a vacinação contra a arbovirose foi implementada pelo Ministério da Saúde.

"Ao longo do período em que estive à frente da secretaria, tive a honra de integrar um governo comprometido com a excelência na gestão pública e com a constante melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população. Sob a liderança do governador Ibaneis Rocha, o Distrito Federal avançou significativamente, consolidando-se como referência nacional em diversas frentes da saúde pública", destacou Lucilene.

A ex-secretária ressaltou ainda a ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família. "Essa gestão fortaleceu o Sistema Único de Saúde, modernizando o parque tecnológico e aprimorando a gestão de custos com um modelo baseado na produção. Tudo isso resultou em maior eficiência e qualidade no atendimento à população", disse.

Lucilene atuou como vice-presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. "Neste posto, tive a oportunidade de trazer para o DF a vivência e as boas práticas adotadas em outros estados, enriquecendo nossas políticas públicas de saúde e fortalecendo nosso compromisso com a população", comentou.