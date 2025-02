Papa Francisco apresenta leve melhora na saúde, segundo Vaticano

O Vaticano informou, na tarde desta quinta-feira (20/2), que o papa Francisco teve leve melhora, está sem febre e continua as atividades. Segundo o boletim da Santa Fé, a condição clínica do pontífice está melhorando ligeiramente. Este é o sétimo dia de hospitalização do jesuíta argentino de 88 anos, que sofre de pneumonia bilateral.

Leia também: Fiéis fazem vigília e pedem pela recuperação da saúde do papa no mundo todo

“Ele está apirético e seus parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis”, diz o boletim. “Esta manhã, recebeu a eucaristia e depois se dedicou a atividades de trabalho”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nesta manhã, Francisco conseguiu levantar e tentou trabalhar, de acordo com o Vaticano. O anúncio de que o papa está com pneumonia — uma infecção do tecido pulmonar, potencialmente fatal — aumentou a preocupação com a saúde do líder da Igreja Católica.