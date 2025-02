GDF realiza chamamento para 810 vagas de ambulantes no carnaval

O Governo do Distrito Federal vai abrir 810 oportunidades para ambulantes atuarem nas ruas durante eventos pré-carnavalescos e no carnaval. Essas vagas atendem a uma solicitação da categoria, que se reuniu com o GDF nesta quarta-feira (19/02). As oportunidades contemplam tanto vendedores fixos quanto ambulantes circulantes.

O primeiro chamamento público será publicado nesta sexta-feira (21/02) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e tem como objetivo o credenciamento de profissionais interessados em trabalhar no pré-carnaval. Serão disponibilizadas 100 vagas para ambulantes circulantes e 60 para ambulantes fixos, que atuarão em dois blocos da programação oficial do DF Folia 2025. As inscrições devem ser feitas no mesmo dia, na sede do Instituto Brasília Ambiental, localizada no SEPN Quadra 511, Bloco C, Edifício Bittar, na Via W3 da Asa Norte, das 8h às 13h. A autorização será entregue no período da tarde, das 16h às 18h.

A segunda convocação ocorrerá na próxima segunda-feira (24/02), com foco no credenciamento de ambulantes para atuação durante o Carnaval. As inscrições também serão realizadas no mesmo dia e local do primeiro chamamento. Ao todo, serão 650 vagas, sendo 480 para ambulantes circulantes e 170 para fixos.

Este ano, o GDF também disponibilizará mil camisetas e crachás para identificar os profissionais credenciados durante a folia. Os materiais serão entregues até quinta-feira (27/02).

*Com informações da Agência Brasília