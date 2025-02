Pdad-A 2024: Pesquisa apresenta panorama da população do DF e região

14/02/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Tarifa Zero no transporte público. Opnião dos passageiros na rodoviária de Brasília. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Foi apresentada nesta quinta-feira (20/2) a nova Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (Pdad-A) 2024, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF). Pela primeira vez, o levantamento traz dados detalhados sobre domicílios urbanos e rurais das 35 regiões administrativas do Distrito Federal, além dos 12 municípios que compõem a Periferia Metropolitana de Brasília (PMB).

A pesquisa coletou informações de 25 mil domicílios ao longo do ano de 2024. Os resultados apontam que a maioria da população é composta por mulheres, houve um aumento no número de pessoas negras e o catolicismo segue como a religião predominante. As mulheres representam 52,3% da população, enquanto os homens correspondem a 47,7%. Pessoas negras somam 58,3%, e os não negros, 41,7%. A média de idade é de 34,9 anos.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) destaca a importância do estudo para a gestão da cidade. “Esse é um trabalho fundamental para a administração pública. A pesquisa nos dá um panorama detalhado da população, fornecendo as bases para o planejamento das políticas públicas. Esses dados serão distribuídos a todos os secretários, permitindo que os recursos sejam direcionados para as áreas que mais necessitam. Não se faz gestão sem informações precisas”, afirmou.

Atualmente, a Área Metropolitana de Brasília abriga 4.255.593 moradores, distribuídos em 1.444.256 residências. Já a população total do DF é de 2.982.658 pessoas, sendo que 2.861.133 vivem em áreas urbanas e 121.525 em áreas rurais.

Seguindo a tendência observada na pesquisa anterior (Pdad 2021), os novos dados indicam um aumento no número de pessoas morando em casas e na presença de animais de estimação nos lares. A Pdad Ampliada se consolida, assim, como uma ferramenta essencial para a gestão pública, orientando ações governamentais e políticas públicas.

Interessados em conhecer mais detalhes sobre os resultados podem comparecer à apresentação que será realizada nesta sexta-feira (21/2), às 10h, no auditório do IPEDF, localizado no Setor de Administração Municipal, Bloco H, atrás do Palácio do Buriti.