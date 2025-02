CB Folia: contagem regressiva para a celebração do melhor carnaval de Brasília

A contagem regressiva começou! Brasília já se prepara para uma das épocas mais animadas do ano, o carnaval. E, como não poderia ser diferente, o Correio Braziliense, que faz parte da história da cidade, também entra na folia. Vem aí a 8ª edição do CB Folia, o prêmio que celebra os blocos mais vibrantes e os momentos mais marcantes do carnaval do Distrito Federal.

Organizado pelo Correio Braziliense, TV Brasília e Clube FM, o CB Folia reconhece aqueles que fazem a festa acontecer, premiando os grandes destaques da folia em sete categorias. Algumas serão decididas por um júri técnico e outras, pelo voto popular — ou seja, a escolha do público será fundamental para definir quem merece o troféu da alegria.

O júri técnico avaliará o Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), o Melhor Momento, a Melhor Fantasia Adulta e a Melhor Fantasia Infantil. Na votação popular, será eleito apenas um vencedor na categoria Melhor Bloco de Rua, permitindo que os foliões participem diretamente da escolha. Essa categoria também será julgada por uma comissão de especialistas designada pelo Correio. Os blocos serão avaliados entre 28 de fevereiro e 5 de março, recebendo notas de 0 a 10 nos critérios animação do bloco (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

A votação popular começa em 20 de fevereiro e termina em 5 de março, exclusivamente no site do Correio. O público poderá escolher apenas um favorito, utilizando um e-mail cadastrado no Gmail para validar o voto. Cada e-mail poderá votar apenas uma vez.

A escolha do Melhor Momento ficará a cargo da equipe do Correio, que selecionará uma situação marcante do carnaval 2025. Para disputar o prêmio de Melhor Fantasia, os foliões poderão enviar suas próprias fotos por meio do site oficial. O júri analisará as imagens segundo a criatividade, originalidade e relevância da fantasia. O envio deve ser feito em formato jpeg, com boa qualidade, e acompanhado de nome completo, e-mail e telefone para contato.

A apuração dos votos será em 5 de março e os resultados, divulgados em 7 de março, às 16h. Os vencedores serão anunciados no site oficial e nas redes sociais do Correio, e a cobertura especial da premiação será veiculada nos principais canais dos Diários Associados, grupo de comunicação do qual o jornal faz parte. O regulamento estabelece que quaisquer dúvidas ou questões não previstas serão resolvidas exclusivamente pela organização do prêmio, cujas decisões serão finais e irrevogáveis.

Veterano da folia, o Bloco das Montadas já levou o troféu de Melhor Bloco de Rua quatro vezes. Para Ruth Venceremos, idealizadora do bloco, a premiação é um marco para quem faz o carnaval brasiliense acontecer. "Essa premiação se tornou um reconhecimento fundamental, valorizando o trabalho e a dedicação dos blocos. Para nós, do Bloco das Montadas, é uma honra já termos sido premiados quatro vezes, reafirmando nossa trajetória e a representatividade que levamos para as ruas", destaca Ruth.

Abrindo alas para o pré-carnaval, o animado bloco Suvaco da Asa sai às ruas neste sábado, às 15h, no estacionamento da Funarte. Para Pablo Feitosa, diretor-presidente do bloco, o carnaval brasiliense cresce a cada ano e se consolida como uma festa imperdível. "O carnaval do Centro-Oeste está cada vez maior e mais bonito! Estamos construindo uma festa maravilhosa aqui na cidade, e eu convido todo mundo para curtir com a gente neste fim de semana."

Tarifa zero

Animando ainda mais os foliões, o transporte público no Distrito Federal — ônibus e metrô — será de graça no carnaval. A tarifa zero estará em vigor de 1º a 4 de março (sabádo a terça-feira). Depois da festividade, fica valendo aos domingos, feriados e celebrações posteriores. A medida foi divulgada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), ontem.

Esse é o primeiro passo do Governo do Distrito Federal (GDF) para avaliar como implementar a tarifa zero em todos os dias para a população. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), a pasta está elaborando a modelagem do serviço e calcula que o impacto sobre o subsídio não seja superior ao valor estimado de R$ 30 milhões.

Ainda de acordo com a pasta, a gratuidade vale para qualquer pessoa. Mas o acesso se dará por meio de cartão, para que o GDF tenha como avaliar quais tipos de público estão acessando o transporte nos dias de gratuidade. Assim, a pessoa deve apresentar algum tipo de cartão: Cartão Mobilidade, Vale-Transporte, Idoso, PLE, Cartão Especial (PCD) ou cartão bancário (nesse caso, o cobrador permitirá o acesso sem cobrança de passagem).