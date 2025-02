Jovem motociclista morre após colisão contra árvore

Um motociclista morreu após colidir contra uma árvore nas margens da rodovia na BR 060, Km 01, próximo ao Viaduto da Samambaia, sentido Goiânia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência na madrugada desta quinta-feira (20/2), mobilizando duas viaturas.

Após chegar ao local do acidente, a equipe de emergência encontrou o jovem K. J. B. S, de 19 anos, ao solo após bater motocicleta contra uma árvore. Apesar dos esforços, os socorristas constataram que a vítima não tinha sinais vitais e apresentava lesões graves.

Ainda não informações sobre a dinâmica do acidente. Após a tentativa de socorro, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local e a Polícia Civil do DF foi acionada.