Depósito de materiais em casa do Lago Norte pega fogo e assusta moradores

Incêndio atinge depósito de residência no Lago Norte - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio atingiu o depósito de residência no Lago Norte e assustou moradores da QI 2, conjunto J, que acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para conter o avanço do fogo. Foram necessárias três viaturas para o atendimento da emergência, que ocorreu na noite desta quarta-feira (19/02).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

No local, os socorristas encontraram um pequeno depósito nos fundos da casa tomado pelas chamas. O espaço, que servia para guardar materiais diversos, foi rapidamente consumido pelo fogo. As equipes utilizaram mangueiras para conter o incêndio. Após a extinção, foi realizado o rescaldo para evitar qualquer risco de um novo acidente.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e o caseiro da propriedade optou por não solicitar a perícia no local. A área ficou sob sua responsabilidade após a ação dos socorristas. Não houve vítimas. Autoridades recomendam que, em situações de emergência, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.