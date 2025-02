Incêndio atinge 30 barracos e desabriga famílias no Recanto das Emas

Um incêndio de grandes proporções atingiu cerca de 30 barracos localizados na quadra 406 do Recanto das Emas, na madrugada desta sexta-feira (21/2), por volta de 1h29. Para conter as chamas, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou 10 viaturas para o local. Não houve vítimas.

No local, as equipes de socorro se depararam com um incêndio em uma área com vários barracos aglomerados em um terreno. A quantidade de materiais combustíveis presentes nas habitações, somada à proximidade entre as unidades, dificultou o trabalho de combate ao fogo.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas autoridades seguem investigando o ocorrido. Moradores da área ficaram desabrigados e a situação ainda segue sendo monitorada pelas equipes de emergência. O CBMDF ficou responsável pelo local.