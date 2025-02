Reinaugurado, Espaço do Idoso de Santa Maria atenderá 250 pessoas por dia

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Santa Maria foi reinaugurado, nesta sexta-feira (21/2). O espaço foi reformado com o investimento de R$ 1,3 milhão, com o objetivo de garantir acessibilidade e ampliar serviços oferecidos aos usuários, conforme prevê a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), e oferecerá atividades físicas, oficinas, dança e suporte social. A festividade que marcou a entrega da reforma contou com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que aproveitou para dançar com os idosos e anunciar que serão construídas 10 novas unidades até o fim do ano.

Durante a celebração, o chefe do Buriti ressaltou a importância e a necessidade do local para a promoção da inclusão social e bem-estar da população idosa. "Nosso objetivo é expandir esses centros de convivência para todas as 35 regiões administrativas do Distrito Federal. Vamos iniciar a construção de, pelo menos, dez novas unidades para garantir que os idosos tenham espaços adequados para lazer e socialização", declarou o governador.

Dona Ana Santana Pereira, 81 anos, frequentadora assídua do espaço compartilhou sua alegria com a reinauguração. "Já dancei bastante com minhas colegas e o salão é espaçoso, tem ar-condicionado, está maravilhoso! Espero que continue assim", destacou. Ela também falou sobre os benefícios das atividades físicas para o público da terceira idade. "Tem muitos idosos que chegam aqui ainda tomando remédios, mas, com os exercícios, acabam jogando tudo fora e consertando os ossos com a gente", afirmou ao Correio.

O centro de convivência, localizado na Quadra 100, Conjunto T01, Lote 1 de Santa Maria, terá capacidade para atender 250 idosos por dia, com atividades físicas, danca, oficinas, workshops e assistência social. A reforma incluiu a aquisição de novo mobiliário, além da instalação de rampas de acesso, corrimãos, pisos táteis e banheiros adaptados.

Outra moradora da região, Francisca Mendes da Fonseca, 90 anos, revelou que estava muito empolgada com a reinauguração e acrescentou que o espaço vai ser muito benéfico para ela e as amigas. "Esse centro é maravilhoso! Você vê que, hoje em dia, os idosos têm mais saúde devido às atividades. Eu mesma estava ali dançando e conversando com as colegas. Aqui a gente se diverte e ainda faz exercício", ressaltou.