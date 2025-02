"Doce e frágil", diz funcionária sobre idosa agredida por morador de rua

A idosa foi atendida com fraturas no nariz e vomitando sangue - (crédito: Material cedido ao Correio)

Após uma idosa ter sido agredida por um homem em situação de rua, na SCN 203, uma funcionária da academia na qual a idosa se exercitava falou sobre a vítima. "É uma senhora muito doce, vem aqui todos os dias malhar à tarde e fala sempre com todo mundo. Estamos muito tristes com a notícia", contou a funcionária. Segundo ela, a idosa tem físico frágil e ia ao local todos os dias no fim da tarde, fazer exercícios. No momento da agressão, ela estava voltando para casa, na SQN 203, após malhar, quando foi atacada na faixa de pedestre.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

De acordo com nota da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe foi chamada para atender à idosa, que havia sido agredida por um homem de 38 anos. Chegando ao local, os militares encontraram a vítima com uma fratura no nariz, resultado da agressão. Ela foi socorrida pelo SAMU e conduzida ao Hospital de Base. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) afirmou, também em nota, que a idosa apresentava muito sangramento no nariz, vomitava sangue e estava com o rosto inchado.

O caso ocorreu na quarta-feira (19/2), por volta das 17h30. O Correio tenta contato com a família da vítima para atualizações sobre o estado de saúde dela.

De acordo com o zelador de um dos blocos da SQN 203, onde mora a vítima, quase todos os moradores da quadra são idosos.