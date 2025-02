40 cães são encontrados pela PCDF em casa de acumuladora de animais

Por Roberta Leite*

A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) recebeu uma denúncia de acumulação de animais e realizou uma fiscalização nesta quarta-feira (19/2). No local, foram encontrados cerca de 40 cães, mantidos em condições inadequadas, sob responsabilidade de uma mulher de 59 anos.

O episódio ocorreu no Areal. Os policiais verificaram que os animais não estavam castrados nem vacinados, caracterizando negligência, segundo a DRCA.

A PCDF acionou o Protocolo de Acumuladores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) para o acompanhamento da moradora do imóvel. Jonatas Silva, delegado-chefe da unidade policial, afirmou que houve registro de ocorrência e abertura de inquérito, diante da gravidade do caso

O delegado reforçou que situações como essa demandam resposta imediata. Ele mencionou uma ocorrência recente, de 14 de janeiro, quando mais de 150 cães foram retirados de uma casa na Candangolândia.

O transtorno de acumulação de animais é uma condição psicológica, portanto, o responsável pelos bichos não fornece os cuidados necessários aos pets, como alimentação, higiene e atendimento veterinário, disse Silva.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho