Idosa agredida na rua voltava da academia; mulher segue internada

Permanece internada na unidade de terapia intensiva (UTI) a idosa de 77 anos agredida com socos no meio da rua. A servidora pública aposentada Maria Camila Borges Faccenda saía da academia e ia para a casa, quando foi abordada repentinamente por um homem em situação de rua e golpeada no rosto e na costela. O autor, identificado como Douglas de Oliveira da Silva, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMDF).

Ao Correio, Marcelo Borges, 48, um dos filhos de Maria, relatou estar indignado e surpreso com a situação. “Não se espera que você saia para a rua e seja agredido do nada. Como eu vou impedi-la (minha mãe) de caminhar? Ela voltava da academia e foi vítima de um ataque”, afirmou.

Maria se exercita em uma academia próxima de casa e vai a pé todos os dias, geralmente no mesmo horário. Na quarta-feira (19/2), por volta das 18h, quando fazia o trajeto de retorno, foi surpreendida por um morador de rua. Sem qualquer anúncio, ele partiu para cima da idosa e desferiu inúmeros socos no rosto dela. Após o ataque, Diogo fugiu. Testemunhas relataram que ele chegou a esmurrar um carro próximo.

Segundo o filho de Maria, uma popular a encontrou ferida e entrou em contato com os familiares para relatar a situação. “Minha filha está muito preocupada e até queria que ela se mudasse, mas minha mãe é muito independente. Até agora, não consegui conversar muito bem com ela, porque ela não consegue falar. Permanece internada, sofreu fraturas no maxilar e está com os olhos bem machucados”, relatou Marcelo.

Prisão

Policiais militares encontraram a servidora caída e com bastante sangue no rosto. Os populares informaram o destino do possível suspeito, indicando que ele havia fugido em direção ao Eixo L. Em patrulhamento, os PMs encontraram o homem na Quadra 304 revirando uma lixeira.

Ao ser questionado se tinha cometido o crime, ele respondeu que sim. O suspeito foi preso e vai responder por tentativa de homicídio. A idosa não corre risco de morte, mas segue internada em um hospital particular.