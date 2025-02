Casa na Estrutural era usada como ponto de venda de drogas

Policiais civis da Coordenação de Repressão às Drogas da PCDF, com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE), cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma casa, no Setor Oeste da Cidade Estrutural. Durante a investigação preliminar, as equipes identificaram que a residência funcionava como ponto de venda de drogas.

Um casal que, de acordo com a apuração policial, divulgava em uma rede social os entorpecentes à venda, morava na casa. Durante as buscas, o homem tentou fugir pelos fundos da residência empunhando uma arma de fogo, mas foi detido por policiais do DOE.

Após a apreensão do revólver, foram iniciadas as buscas com a ajuda do canil do DOE, sendo apreendidas munições, porções de cocaína, valores em espécie, entre outros objetos vinculados ao tráfico de drogas. O casal foi autuado por tráfico de drogas. O homem também vai responder por posse de arma de fogo e de munições.