Rodoviária vira cenário de guerra após operação para remoção de ambulantes; veja vídeo

A Rodoviária do Plano Piloto virou um cenário de guerra após um embate entre ambulantes, auditores fiscais e policiais militares. Na tarde desta sexta-feira (21/2), os fiscais, em conjunto com a PM, montaram uma operação para coibir o comércio ambulante no terminal. A ação, no entanto, revoltou os vendedores, que organizaram uma manifestação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao Correio, a Secretaria DF Legal informou que a operação é de rotina e visa reprimir o comércio irregular. A reportagem conversou com alguns ambulantes, que afirmaram ter a permissão para atuar, uma vez que, segundo eles, a rodoviária está sob concessão. No entanto, o processo está em andamento.

Em outubro do ano passado, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), assinou o contrato de concessão, marcando o início do processo de modernização e melhoria na infraestrutura do terminal de ônibus, que atende cerca de 600 mil pessoas diariamente.

A concessão prevê que o consórcio Catedral, vencedor do processo de licitação, seja responsável pela administração pelos próximos 20 anos e invista na modernização do terminal, reformando banheiros, escadas rolantes e elevadores, além de melhorar a segurança e a acessibilidade para os usuários. Apesar do pontapé inicial, a passagem do bastão ainda não foi feita.

Confronto

Um vídeo gravado pelo Correio mostra o embate entre ambulantes e PMs. Um dos vendedores se recusou a tirar os pertences do chão e continuou a comercialização. A PM e os auditores intervieram e os manifestantes reagiram.

Nas imagens, é possível ver os ambulantes ecoando gritos de ordem. A PM precisou usar spray de pimenta para conter os vendedores.



style="width:100%; height:100%; position:absolute; left:0px; top:0px; overflow:hidden; border:none;"

allowfullscreen

title="Dailymotion Video Player"

allow="web-share">