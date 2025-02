Concessionária da Rodoviária do Plano Piloto inicia formalização de ambulantes

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, nesta sexta-feira (21/2), a ordem de serviço que entrega a concessão da Rodoviária do Plano Piloto à iniciativa privada. O período de transferência operacional vai durar 90 dias. No entanto, o Correio apurou que a empresa vai antecipar esse prazo para assumir o controle o quanto antes.

Quando chegou à Rodoviária do Plano, Ibaneis encontrou uma manifestação de vendedores ambulantes gritando: "Queremos trabalhar".

O chefe do Executivo local aproximou-se deles e disse: "Nós precisamos organizar isto aqui (a Rodoviária do Plano Piloto) porque nós estamos, há 60 anos, com esta rodoviária ruim. Eu preciso fazer isso (autorizar a concessão à iniciativa privada). Preciso que vocês compreendam. Nós não vamos deixar ninguém abandonado. Vocês não vão ficar sem trabalho."

Ele ressaltou que o consórcio Catedral, que recebeu a outorga para gerir o terminal por 20 anos, assumiu compromissos com o GDF, entre os quais incluem benefícios aos camelôs que trabalham na área. "A empresa se comprometeu a dar cursos para vocês, qualificar todos, arrumar quiosques. Vai ser uma coisa bem organizada.

Ibaneis ainda afirmou aos comerciantes que protestavam: "(Para) aqueles que não conseguirem ficar aqui, nós vamos arrumar um lugar para trabalhar. Estou do lado de vocês, não estou contra vocês. Eu sou da paz. Sei que vocês estão aqui para trabalhar. Vocês fiquem na paz, que eu não vou abandonar vocês de jeito nenhum."

Medidas



A primeira ação do consórcio será a entrega da Sala de Controle Operacional, equipada com quatro televisores de 42 polegadas, que exibirão diversas imagens da rodoviária. O espaço será essencial para auxiliar no processo de transferência operacional e também servirá como um ponto estratégico para fotos, vídeos e divulgação de informações, contribuindo de forma imediata para a segurança dos usuários.

Além disso, vai ser iniciada, imediatamente, a limpeza e manutenção com o uso de um comboio com caminhão-pipa para fazer a lavagem das vias de acesso e das plataformas da rodoviária.

Melhorar a segurança é outra preocupação. Uma equipe modelo de segurança, equipada com viatura e drone, atuará na proteção do local. Em relação a infraestrutura, uma equipe de zeladoria realizará serviços de pintura. Também haverá uma operação tapa-buraco nos pontos mais críticos, especialmente na região da atual administração. Tapumes serão instalados em algumas escadas rolantes.

Em relação aos ambulantes que trabalham no local, o consórcio se compromete a realizar a formalização. Para isso, a carreta do Sebrae estará presente, simbolizando a receptividade da concessionária aos trabalhadores informais que atualmente operam na rodoviária.

Cerca de 600 mil pessoas passam diariamente pelo terminal. O governador Ibaneis Rocha garantiu que, até 2026, não haverá reajuste da tarifa de ônibus.

Desde está sexta-feira (21/2), foi iniciado o processo de cadastramento desses profissionais, visando a futura formalização e capacitação para que, eventualmente, possam atuar de maneira regular e legalizada no site da rodoviária.

Confusão e brigas na rodoviária

Na tarde desta sexta-feira (21/2), a rodoviária virou um cenário de guerra. Fiscais do DF Legal fizeram uma operação de retirada dos ambulantes que trabalham na rodoviária.

Foi preciso usar spray de pimenta para conter os mais exaltados.

Em entrevista ao CB Poder está semana, o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, garantiu que os ambulantes ficam na rodoviária após a privatização. Mas de forma "organizada".