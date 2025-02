Mulher fica ferida após carro que dirigia capotar na Asa Norte

Acidente de trânsito entre as quadras 307/507 Norte - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma pessoa ficou ferida na noite de sexta-feira (21/2) após o carro que conduzia capotar nas proximidades das quadras 307/507 Norte.

A mulher, de 52 anos, estava sozinha e dirigia um Citroën C3 vermelho. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal às 23h30 e foi encontrada pelos militares fora do carro, consciente, orientada e estável. Depois de ser avaliada pelos socorristas, ela foi encaminhada para o Hospital Santa Lúcia Norte com dores na cabeça e nas costas.

A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente e a Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pelo local.