Previsão do tempo: sol quente e muito calor para os foliões do pré-carnaval

O carnaval ainda não chegou oficialmente, mas isso não impede que a folia comece mais cedo. Os bloquinhos de pré-carnaval agitam Brasília e a ausência de chuva, apesar do sol — muito — quente, é motivo de comemoração para os foliões brasilienses, que costumam sofrer com as precipitações no período carnavalesco.

O sábado (22/2), que já começa animado com o bloco infantil do Suvaquinho da Asa e segue com programação ao longo do dia (veja aqui), vai ser ensolarado e são esperadas altas temperaturas. A meteorologista Deyse Moraes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a máxima de hoje deve variar entre 31°C e 32°C, o que inspira cuidados extras da população.

Quem for se expor ao sol, não pode esquecer do protetor solar e da garrafa de água. A umidade relativa do ar pode chegar a 25%, não tão crítica quanto os brasilienses estão acostumados, mas é necessário se cuidar para evitar a desidratação, que é exacerbada pelo suor e consumo de bebidas alcoólicas.

A temperatura mínima registrada foi durante a madrugada, 17°C em Águas Emendadas, e a umidade relativa do ar pode chegar a 90% nos momentos mais frescos do dia. A previsão de sol e céu com poucas nuvens se mantém no domingo (23/2) e deve seguir assim, pelo menos, até segunda-feira (24/2). Depois dessa data, as chances de chuva aumentam.