Grávida, jovem de 19 anos é morta com tiro na cabeça dentro de igreja do DF

Uma jovem grávida de 19 anos foi assassinada com um tiro na cabeça pelo atual companheiro, identificado como Vandiel Próspero da Silva. O crime brutal ocorreu na noite deste sábado (22/2) dentro de uma igreja evangélica, no Núcleo Rural da Rajadinha, em Planaltina, no Distrito Federal.

A vítima foi identificada como Jéssica Moreira de Sousa. Aos 19 anos, ela deixa duas filhas. Segundo informações preliminares, a jovem estava grávida de 2 meses do assassino.

Neste momento, policiais militares do DF e e de Goiás estão nas ruas em busca do autor. Há informações de que ele tenha fugido para Formosa (GO), uma vez que abandonou o carro usado no crime na DF 100.

