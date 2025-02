Suvaco da Asa começa em clima de festa e tranquilidade

Após os pequenos foliões curtirem o Suvaquinho da Asa na manhã e começo da tarde deste sábado (22/2), o final da tarde e começo da noite foi a hora dos adultos se divertirem no bloco Suvaco da Asa. O clima de festa e tranquilidade deu o tom do começo da folia de momo.

Com um público que misturava idosos e jovens, a população caprichou na fantasia. A expectativa é de que 20 mil pessoas pulem no Suvaco da Asa. Chamou a atenção no local, o espaço dedicado à Pessoa com Deficiência (PCD) — até mesmo a presença de interpretes de libras — e o ostensivo policiamento feito pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A concentração foi na Fundação Nacional de Artes (Funarte).













Suvaquinho pela manhã

O bloquinho infantil Suvaquinho da Asa começou neste sábado (22/1) às 10h e muitas família já curtiram a folia de pré-carnaval. Logo no início do bloco, muitos pequenos ensaiavam os passos de dança, encantando quem estivesse por perto. Os bebês, que costumam ser os abre-alas da festa, sempre fazem sucesso em suas fantasias.

Pablo Feitoza, presidente do Suvaquinho e do Suvaco da Asa, bloco do qual o infantil nasceu, comentou que os mais novos começam a chegar sempre no início, para fugir do sol e da bagunça mais intensa.