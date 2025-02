Natural do Piauí: saiba quem é a grávida de 19 anos morta a tiros dentro de igreja

A jovem de 19 anos assassinada com um tiro na cabeça foi identificada como Jéssica Moreira de Sousa. Natural do Piauí, a jovem deixou duas filhas e estava grávida de 2 meses. O principal suspeito de cometer o crime é Vandiel Prospero da Silva, companheiro dela.

Segundo informações preliminares, Jéssica participava de um culto evangélico na Igreja Assembleia de Deus Casebre, no Núcleo Rural da Rajadinha, em Planaltina (DF), quando o autor entrou no templo e efetuou um disparo de arma de fogo contra a cabeça da mulher. Jéssica chegou a ser levada ao Hospital Regional do Paranoá, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O autor do crime fugiu em um Ford Ka vermelho e abandonou o carro próximo à Formosa (GO). As informações dão conta de que Vandiel entrou em uma fazenda. Neste momento, policiais militares do DF e de Goiás estão nas ruas em busca do autor.