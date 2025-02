Suvaquinho da Asa agita o pré-carnaval com folia para as crianças

O bloquinho infantil Suvaquinho da Asa começou neste sábado (22/1) às 10h e muitas família já curtiram a folia de pré-carnaval. Logo no início do bloco, muitos pequenos ensaiavam os passos de dança, encantando quem estivesse por perto. Os bebês, que costumam ser os abre-alas da festa, sempre fazem sucesso em suas fantasias.

Pablo Feitoza, presidente do Suvaquinho e do Suvaco da Asa, bloco do qual o infantil nasceu, comenta que os mais novos começam a chegar sempre no início, para fugir do sol e da bagunça mais intensa. A partir das 11h, começam a chegar as crianças maiores e a folia segue até o meio da tarde.

Ele convida quem ainda não foi e garante que ainda dá tempo de aproveitar. Quem não investiu em fantasias, também têm opções disponíveis no bloco, onde estão sendo vendidos diversos adereços carnavalescos e estão sendo feitas pinturas de rosto e tatuagens temporárias.

As amigas Natália Elisa de Freitas, 39 anos, assistente social, e Patrícia Goretti, 43, pedagoga, aproveitaram o início do bloco para brincar com os filhos estreantes no carnaval, os pequenos José Ignacio Freitas, de um ano e sete meses, e Tereza Goretti, um ano e seis meses.

“Curto o carnaval e queria saber se ele vai curtir também, se vai se divertir. Se for positivo vamos aproveitar outros blocos também”, conta Natália, que sempre prefere programações ao ar livre com o filho.

E embora seja a primeira que Tereza está vendo a bagunça, ela já ouviu o batuque carnavalesco no ano passado, quando ainda estava na barriga da mãe, que não deixou de aproveitar.

“Ela é super musical, adora dançar. Como eu sempre gostei muito e minha mãe me levava quando eu era criança, eu quero cultivar o mesmo com minha filha”, completa.

O servidor público recifense Bernardo Bieber, 44, não perderia a oportunidade de fazer a estreia de sua primeira filha no carnaval. Com a mulher, a servidora Paula Campos, 38, e a pequena Alice Nepomuceno Bieber, sete meses, ele era só alegria ouvindo os ritmos que o acompanham desde a infância.

O bloco infantil, no início da manhã, foi a melhor oportunidade para Alice estrear o primeiro look carnavalesco, uma fantasia de palhacinha presente da avó materna.