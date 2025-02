Vídeo: carro capota depois de bater em caminhão e impacta trânsito

Uma faixa da via precisou ser interditada, o que causou contenção no trânsito - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um acidente impactou o trânsito na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) na manhã deste sábado (22/2). Um Onix vermelho e um caminhão bateram e o carro acabou capotando no canteiro central da via.



Por volta das 8h20, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e encontrou o veículo capotado nas proximidades do Viaduto de acesso ao Regimento de Cavalaria de Guarda (RCG), no sentido Sobradinho/DF.

O condutor do Onix, um homem de 19 anos, estava fora do carro e foi atendido pela equipe, mas depois de ser avaliado e não se queixar de dores, recusou transporte para uma unidade de saúde.

Leia também: Nova fase de operação cumpre mandados contra quadrilha que furtava lotéricas

Os ocupantes do caminhão, dois homens, não apresentaram ferimentos e também recusaram transporte ao hospital.

Uma faixa da via precisou ser interditada, o que causou contenção no trânsito.