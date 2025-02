Agências do Trabalhador do DF têm vagas de emprego com salário de R$ 3,1 mil

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal iniciam a semana com 399 oportunidades de emprego disponíveis nesta segunda-feira (24/2). As vagas abrangem diversos níveis de escolaridade e experiência, incluindo posições exclusivas para pessoas com deficiência e jovens aprendizes.

Entre as vagas com maior destaque, encontra-se a posição de encarregado de obras, no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), com a maior remuneração do dia: R$ 3.173,44. Para se candidatar, é necessário ter experiência prévia e ensino médio completo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

Já o cargo com o maior número de vagas é o de instalador e reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações, em Taguatinga, com 23 oportunidades e salário de R$ 1.518, exigindo ensino médio completo. A lista completa de oportunidades pode ser acessada no quadro disponibilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Os interessados em participar dos processos seletivos podem se cadastrar através do aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, que funcionam das 8h às 17h. Mesmo que as vagas do dia não se encaixem no perfil do candidato, o cadastro permite o acesso a oportunidades futuras, já que o sistema realiza o cruzamento de dados entre candidatos e empresas.

Empregadores que desejam divulgar vagas ou utilizar o espaço das agências para entrevistas podem realizar o cadastro presencialmente, pelo aplicativo Sine Fácil, ou solicitar atendimento através do e-mail gcv@setrab.df.gov.br. O Canal do Empregador, disponível no site da Sedet, também é uma opção para os empregadores.