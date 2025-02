Homem cai na trilha da cachoeira Véu da Noiva, no DF, e resgate demora 5h

Um homem de 27 anos ficou ferido após cair em uma trilha próxima à cachoeira Véu da Noiva, no complexo Poço Azul, em Brazlândia, neste domingo (23/2). Devido à área ser de difícil acesso, a operação de resgate durou cerca de 5h. A dinâmica do acidente está sendo investigada.

Leia também: Homem é resgatado após sofrer queda em cachoeira de difícil acesso

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a equipe de resgate encontrou o homem caído, em um local de difícil acesso e com queixas de dores no pé esquerdo. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos no local, imobilizando o membro ferido e preparando a vítima para o transporte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O homem foi então colocado em uma maca tipo cesto, equipamento adequado para a remoção segura de pessoas em áreas desse tipo e encaminhado ao Hospital Anchieta, onde recebeu atendimento médico.