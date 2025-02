Morador de Taguatinga morre durante bloco do Durval Lelys em Goiânia

O morador de Taguatinga, Nero Martins da Costa, de 65 anos, morreu no último sábado (22/2), após sofrer um choque elétrico durante o bloco de pré-Carnaval Blokinho Aê, comandado pelo cantor baiano Durval Lelys, em Goiânia.

Com anos de experiência, Nero era responsável pela manutenção de um trio elétrico, no qual Durval Lelys se apresentava. Ele teria tentado erguer a fiação para a passagem do trio elétrico quando recebeu a descarga elétrica. Apesar de estar usando luvas de couro, os cabos eram de alta tensão, e o choque foi fatal. Ao saber do ocorrido, o cantor baiano interrompeu o bloco.

Nero chegou a ser socorrido, e equipes tentaram reanimá-lo no local, mas ele não resistiu. O velório ocorreu nesta segunda-feira (24/2), no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga o caso.