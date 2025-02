Brasília é a terceira capital do país com menor taxa de homicídios - (crédito: Letícia Mouhamad)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) divulgou, na manhã desta terça-feira (25/2), um balanço da criminalidade da capital do país. O levantamento, referente ao ano de 2024, mostra que Brasília tem a terceira menor taxa de homicídios do país. Segundo a SSP-DF, no balanço divulgado, Brasília é comparada como cidade-estado e como unidade da federação.

Os dados mostram ainda que a capital registrou, em 2024, o menor índice de homicídios da série histórica, realizada desde 1977. De acordo com painel público do Ministério da Justiça, o DF teve a menor redução no número de homicídios entre 2015 e 2024, com diminuição de 69% neste período. Em segundo lugar ficou São Paulo, com redução de 47% e Santa Catarina com redução de 45%.

Brasília tem 2.982.818 habitantes e a maior densidade demográfica do Brasil com 517,78 habitantes por km2.