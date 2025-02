Veja o que comprar com o prêmio acumulado de R$ 130 milhões da Mega-Sena

Em 2011, o empresário Miguel Ferreira de Oliveira ganhou na Mega-Sena. Pouco depois, mudou-se de São Paulo para Campos Sales, no Ceará, em busca de uma vida discreta. Mas os moradores ficaram sabendo da sua fortuna e um deles o matou em 2018. - (crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Imagina se tornar milionário do dia para a noite. O valor de R$ 130 milhões mudaria a sua situação atual, não é? Nesta terça-feira (25/2), ocorre o sorteio do concurso 2833 da Mega-Sena, com valor acumulado após o último sorteio.

A vida do grande vencedor da Mega-Sena poderia mudar completamente com o montante de R$ 130 milhões, oferecendo conforto, luxo e experiências inesquecíveis. Confira algumas comparações de quanto a premiação principal iria garantir em bens materiais.

Rendimentos

Com R$ 130 milhões, o vencedor poderia investir em mais de 30 mansões de luxo, dependendo da localização e tamanho. Muitas mansões no Brasil estão na faixa de R$ 3,5 milhões, e esse prêmio possibilitaria comprar propriedades de alto padrão em várias regiões do país.

Se a paixão do premiado for por carros esportivos, a bolada oferece diversas opções. Por exemplo, o preço de um Lamborghini Gallardo 5.0 Spyder V10 40v 2025, que custa cerca de R$ 1.989.900, permitiria a compra de mais de 60 carros desse modelo.

Para quem deseja uma experiência ainda mais exclusiva, o cruzeiro Ultimate World Cruise da Royal Caribbean, que dá a volta ao mundo em nove meses, custa a partir de R$ 311 mil por pessoa. Com isso, uma família de quatro pessoas gastaria cerca de R$ 1,2 milhões, e com R$ 130 milhões, eles poderiam fazer essa viagem mais de 100 vezes.

Como apostar

Os apostadores interessados em concorrer ao prêmio de R$ 130 milhões podem fazer suas apostas até às 19h desta terça-feira (25/), nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet, no site oficial da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo da aposta simples, com seis números, é de R$ 5.

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar on-line. Basta se registrar no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.