Incêndio em casa assusta moradores e vizinhos, no Recanto das Emas

Uma casa foi atingida por incêndio no Recanto das Emas, na noite desta segunda-feira (24/2). As chamas consumiram três cômodos da residência, mas não houve vítimas. O incidente ocorreu na Quadra 804, conjunto 09, e mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

No local, os bombeiros se depararam com uma grande quantidade de fumaça saindo da casa, que havia sido evacuada. O portão da residência estava aberto e facilitou o acesso da equipe ao foco das chamas. O fogo estava concentrado em três cômodos da casa, e os socorristas começaram o combate utilizando mangueiras para controlar as chamas, extintas rapidamente.

Além do trabalho de combate, os bombeiros realizaram as atividades de rescaldo, com o objetivo de evitar qualquer possibilidade das chamas retornarem. Para acelerar a dissipação da fumaça no local, foi utilizado um ventilador de alto desempenho, garantindo que o ambiente fosse rapidamente ventilado.

As causas do incidente ainda não foram esclarecidas. Após as chamas serem controladas, o proprietário da residência optou por não acionar a perícia. O local ficou sob os cuidados do proprietário. Não houve vítimas.