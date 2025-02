Foliões movimentam terminais do aeroporto e da rodoviária de Brasília

As amigas Larissa Gomes (boné) Kamilla Zuzino (florido) e Gabriela Sprenger vão curtir o carnaval no RJ pela segunda vez - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Pela segunda vez, as amigas Larissa Gomes, 30 anos, Kamilla Zuzino, 32, e Gabriela Sprenger, 29, saíram juntas de Brasília para curtir o carnaval no Rio de Janeiro (RJ). Elas embarcaram no Aeroporto de Brasília Juscelino Kubitschek na manhã de quarta-feira (26/2) para desfrutar as festas cariocas pelos próximos oito dias. A Inframerica espera que, assim como o grupo, outros 260 mil foliões utilizem o terminal para viajar na data que, tradicionalmente, fomenta o turismo. A expectativa é de que 1.851 voos sejam operados ao longo do feriado. A movimentação deverá ser 7% maior que o registrado no ano passado. Para o período, as companhias aéreas incluíram 53 voos extras para atender à demanda.

No Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília também houve mudanças, o Consórcio Novo Terminal, responsável pela gestão do espaço, preparou uma operação especial para o feriado. Entre quinta-feera (27/2) e sexta-feira (28/2), mais de cinco mil pessoas devem embarcar para os destinos mais procurados — Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Goiânia, Caldas Novas e Pirenópolis. A previsão, segundo a concessionária, é de que, até quarta-feira de cinzas, mais de 36 mil passageiros embarquem e desembarquem no terminal rodoviário. Serão disponibilizados, ainda, 72 ônibus extras para atender a demanda de passageiros. No entanto, a gestão informou que, se necessário, mais carros podem ser colocados em operação.

"Nós já viajamos juntas em outros carnavais, uma vez fomos para Salvador (BA), mas a gente prefere o RJ, por isso estamos indo de novo", explicou Larissa que, pouco tempo antes de ser abordada, lutava para conseguir fechar a mala que estava abarrotada de roupas e fantasias. A amiga Kamilla, completou dizendo que frequentarão tanto as festas de rua quanto as privadas. As três, que trabalham em diferentes profissões (advogada, arquiteta e fisioterapeuta), combinaram de sair de férias na mesma data, para que, juntas, aproveitem ao máximo.

Segundo as amigas, que moram em Vicente Pires (Larissa e Kamilla), no RJ há programação para todos os gostos, diferentemente da capital, que consideram monótona neste período. No aeroporto, a expectativa é de maior movimento amanhã, das 6h às 10h e das 17h às 21h, horário em que são esperadas aproximadamente 45 mil pessoas embarcando, desembarcando ou se conectando para curtir a folia pelo país.











Foliões de toda parte

Tem quem viaje de estado para estado, e aqueles que saem de outros países para conferir se a famosa festa cultural brasileira é mesmo tudo o que dizem por aí. As estudantes e amigas Jumen Jaire, 23, e Milena Rios, 24, vieram juntas do Equador para curtir o carnaval na "Cidade Maravilhosa". Mesmo sem entender muito do idioma falado no Brasil, demonstraram empolgação quando questionadas sobre a visita ao carnaval.

"Escolhemos o Rio de Janeiro por causa do carnaval, vamos ficar cinco dias e depois retornamos ao Equador", contaram, tímidas, mas, aparentemente, ansiosas para vivenciar a experiência. Apesar da alta nos números do aeroporto, a estimativa é de que, no local, movimentação permaneça 10% menor do que a registrada em 2020, período pré-pandemia.

Voos internacionais

Segundo a administração do Aeroporto de Brasília, a movimentação internacional no local, no período de carnaval, deverá ser de 19 mil pessoas. São esperados 124 voos entre hoje e 5 de março. Atualmente o terminal aéreo tem voos para: Miami, Orlando, Panamá, Cancun, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires e Lisboa.

Diversas alternativas

A universitária Laura Taré, 20 anos, é moradora de Belo Horizonte, em Minas Gerais (MG), mas teve de passar pela capital para pegar o ônibus ao seu destino de carnaval. Após desembarcar no Aeroporto de Brasília, a jovem seguiu ao Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília para pegar o segundo transporte e, finalmente, chegar ao destino: Barreiras (BA).

"Na cidade em que meus pais moram, no carnaval há festas com duração de cinco dias. Temos trios elétricos, organizados por duas empresas, esse ano, inclusive, vão levar o mais famoso, o trio da bregadeira", informou. Apesar ter nascido no Rio Grande do Sul (RS) e ter se mudado para Belo Horizonte por causa da faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a vida inteira de Laura está na Bahia. Além dos pais, pulará a folia com amigas de infância.

Pra quem não gosta de pular as marchinhas, há outras formas de aproveitar o feriado prolongado. O montador de móveis Rubem de Oliveira, 27, mora em Brasília, mas aproveitou a data para visitar sua mãe Floriano, no Piauí (PI). "Vou aproveitar esses dias para ficar com a minha mãe, por ser autônomo, sempre consigo uma folguinha", explicou.

Para embarcar em avião

Para embarcar é necessário ter em mãos documento oficial com foto. O documento pode ser on-line. São aceitos: RG, Carteira de Motorista (CNH), Carteira de Trabalho (CTPS), Passaporte, carteira de identidade profissional expedida por órgãos fiscalizadores de exercício de profissão regulamentada (OAB, CRC, CRM, CRA, CREA etc), carteiras funcionais emitidas por órgãos públicos e documento de identificação militar. Para voos internacionais, é necessário ter passaporte válido e verificar as exigências do país que for visitar com relação a vistos e vacinas.



Fonte: Aeroporto de Brasília

Para embarcar em ônibus

Atenção com os documentos: Todos s passageiros, até mesmo as crianças, devem apresentar documento de identificação RG e CNH

Embarque de crianças e adolescentes: Para viajar desacompanhados ou com terceiros, menores de 16 anos precisam de autorização. Para informações, acesse: www.tjdft.jus.br, em Informações / Infância e Juventude/

Limite de bagagem: São permitidas até 30 kg na bagagem,e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira n conforto dos demais passageiros. Recomenda-se que identifique suas bagagens cm etiqueta contendo nome completo e telefone

Chegue com antecedência: É importante que passageiro chegue a terminal, pelmens, uma hora antes de horáro marcado na passagem;

Remarcação de passagens: A remarcação e reembolsoda passagem sã feits cm até 3hras de antecedência, diretamente cm a empresa de ônibus.

