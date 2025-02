Pirenópolis mantém programação de carnaval, após danos provocados pela chuva

O temporal que atingiu a cidade de Pirenópolis, no domingo, causou prejuízos materiais em imóveis a ponto de alguns moradores terem de ser removidos. Entre esses estragos, os mais severeos registrados pelas autoridades foram em duas residências na rua Passagem Funda, bairro do Alto do Bonfim. Uma delas precisou ser interditada, o que obrigou uma mulher e seus dois filhos a deixarem a residência. As fortes chuvas, que duraram cerca de 30 minutos, à tarde, também derrubaram o muro de uma pousada. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), não houve feridos em nenhum dos casos.

"Foi um evento climático bastante severo na cidade, especialmente na parte alta", destacou a sargento do CBMGO Maria José de Sousa ao Correio. "Em decorrência de a família (da rua Passagem Funda) ter ficado desabrigada, nós acionamos, pela Defesa Civil, o programa Goiás Solidário para entregarmos cestas básicas a eles", comentou.

Quanto aos danos na pousada Quinta Santa Bárbara, o gerente do estabelecimento, Alexandre Reis, disse que ainda não foi feito um balanço de valores para realizar os reparos necessários. "Nós mobilizamos equipes para a realização da limpeza e manutenção. Apesar desse incidente, em nenhum momento, deixamos de funcionar nem de atender perfeitamente os nossos hóspedes", ressaltou.

Medidas

Segundo informações da prefeitura da cidade histórica goiana, conhecida pelas suas cachoeiras, todos os serviços de assistência social estão articulados para atender a quem foi atingido, incluindo a família de desabrigados. Além disso, uma equipe da Vigilância em Saúde do estado foi ao município para reforçar os serviços de apoio à comunidade devido ao aguaceiro.

Servidores do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) local estão atuando na identificação das necessidades para que pessoas sem teto recebam a ajuda prevista em casos de eventual vulnerabilidade temporária. No caso da mulher com as duas crianças que perderam sua residência, como a casa em que moravam era alugada, o objetivo do órgão é encontrar uma nova moradia e fornecer a eles itens de primeira necessidade (produtos de higiene e de vestimenta básica) conforme estabelecer a Lei Municipal 891/2020, de Pirenópolis.

Apesar dos estragos causados pela chuva, a prefeitura ressaltou ao Correio que não haverá alteração na programação do feriado carnavalesco da cidade. No próximo sábado, está prevista a realização do Grito de Carnaval e, a partir do dia 28, se iniciarão as festividade com blocos e bailes.

Temporal

No domingo, na chamada parte alta de Pirenópolis, foram registrados 51 mm de precipitação, o que é considerado um volume elevado de chuva. Na parte baixa, 27 mm. Segundo a Climatempo, está previsto, para hoje, um dia ensolarado e muitas nuvens até o fim da tarde. No período da noite, o céu vai continuar com muita nebulosidade, no entanto, não está previsto novo aguaceiro na cidade. De acordo com o órgão, a temperatura mínima na região será de 19oC e a máxima, de 31oC. A umidade deve variar entre 92% e 38%.