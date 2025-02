Suspeita de atuar em ataque a agência bancária de Brazlândia é presa

Uma mulher suspeita de fazer parte do grupo que atacou a agência do Banco do Brasil, em Brazlândia, foi presa por policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia (DP) nesta quarta-feira (26/2) em Águas Lindas de Goiás (GO). Além da mulher, outros seis participantes já foram identificados, quatro estão presos e dois, foragidos.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que a mulher participou da abertura dos cofres da agência bancária e também atuou como olheira. Ela estava em prisão domiciliar e usava tornozeleira eletrônica no momento do crime.

De acordo com a investigação, para impedir a transmissão de dados de localização, a mulher cobriu a tornozeleira com papel alumínio. Todavia, foram captados dados de temperatura e detectado o aquecimento expressivo da tornozeleira, indicando a atuação da autora na abertura dos cofres.

A suspeita tem antecedentes criminais e já se envolveu em quatro roubos. Ainda estão foragidos os suspeitos identificado como Daniel da Silva Moreira e Edson Taubinge.