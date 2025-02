Homem invade casa e tenta matar ex-companheira e amiga no Recanto das Emas

Um homem invadiu uma residência na QR 204 do Recanto das Emas, na madrugada desta terça-feira (25/2), e agrediu brutalmente a ex-companheira, de 58 anos, e uma amiga dela, de 66 anos. Revoltado com o término do relacionamento de um ano, o agressor espancou e tentou enforcar ambas as vítimas. Até o momento, ele não foi encontrado.

Leia também: Homem tenta matar ex com facão em condomínio do Jardim Botânico

Além de serem agredidas, ambas as vítimas foram amarradas e enforcadas. A idosa chegou a perder a consciência e a ex-companheira do homem só conseguiu sobreviver após ter fingido um desmaio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e encaminhadas ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A PMDF segue em diligências para localizar e prender o agressor. A população pode colaborar com as investigações, repassando informações pelo número 190 ou pelo Disque-Denúncia (197).